Erste Schätzungen: Clorox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clorox stellt voraussichtlich am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clorox noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,53 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,52 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at