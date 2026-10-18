Erste Schätzungen: Clorox präsentiert Quartalsergebnisse

Clorox wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clorox ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Clorox 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,88 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Clorox 1,43 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,71 USD je Aktie, gegenüber 4,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 7,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at