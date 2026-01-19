Clorox Aktie

Clorox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856678 / ISIN: US1890541097

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Clorox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clorox wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clorox im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,54 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,90 USD, gegenüber 6,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 6,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

