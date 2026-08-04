Erste Schätzungen: Cloudberry Clean Energy AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cloudberry Clean Energy AS Registered öffnet voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,090 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cloudberry Clean Energy AS Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 213,2 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 139,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 NOK, gegenüber 0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 820,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 511,0 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at