Erste Schätzungen: Cloudberry Clean Energy AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cloudberry Clean Energy AS Registered wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,030 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered einen Verlust von -0,060 NOK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cloudberry Clean Energy AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 259,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 114,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,267 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,200 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 776,3 Millionen NOK, gegenüber 511,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at