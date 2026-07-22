Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cloudflare wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,268 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 512,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 664,7 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber -0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 2,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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