Erste Schätzungen: Cloudflare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cloudflare lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

29 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,271 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cloudflare einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Cloudflare nach den Prognosen von 28 Analysten 591,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 460,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,914 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at