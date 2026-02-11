Erste Schätzungen: Clover Health Investments A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Clover Health Investments A präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,102 USD. Dies würde einen Verlust von 155,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Clover Health Investments A -0,040 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 46,22 Prozent auf 492,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,98 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at