Clover Health Investments a Aktie
WKN DE: A2QJXX / ISIN: US18914F1030
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clover Health Investments A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Clover Health Investments A wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 728,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 52,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,039 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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