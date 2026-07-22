Erste Schätzungen: Clover Health Investments A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clover Health Investments A wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 728,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 52,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,039 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at