Erste Schätzungen: CME Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CME Group A wird voraussichtlich am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD gegenüber 2,62 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll CME Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 7,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at