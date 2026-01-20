Erste Schätzungen: CME Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CME Group A wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CME Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD – ein Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CME Group A 1,53 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,17 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,67 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,13 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at