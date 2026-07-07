CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CME Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CME Group A wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,97 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,81 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,78 Prozent auf 1,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 7,03 Milliarden USD, gegenüber 6,52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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