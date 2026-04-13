CMS Energy Aktie

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WKN: 850795 / ISIN: US1258961002

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CMS Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CMS Energy lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CMS Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,89 Prozent erhöht. Damals waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,55 Milliarden USD gegenüber 2,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,88 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,66 Milliarden USD, gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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