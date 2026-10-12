Erste Schätzungen: CMS Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CMS Energy lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CMS Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass CMS Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CMS Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,02 Milliarden USD, gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at