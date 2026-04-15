CNH Industrial Aktie
WKN DE: A1W599 / ISIN: NL0010545661
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CNH Industrial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CNH Industrial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,01 Prozent auf 3,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,415 USD, gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 17,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,10 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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