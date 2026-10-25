Erste Schätzungen: CNH Industrial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CNH Industrial stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,52 Milliarden USD gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,445 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at