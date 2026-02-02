CNH Industrial Aktie

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CNH Industrial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CNH Industrial wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,107 USD aus. Im letzten Jahr hatte CNH Industrial einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,88 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CNH Industrial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,97 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,479 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,77 Milliarden USD, gegenüber 19,85 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

