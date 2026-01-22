CNO Financial Group Aktie
Erste Schätzungen: CNO Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CNO Financial Group wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte CNO Financial Group einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,78 Prozent auf 1,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,14 USD, gegenüber 3,74 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,51 Milliarden USD generiert wurden.
