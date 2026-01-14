Erste Schätzungen: CNX Resources legt Quartalsergebnis vor

CNX Resources veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten schätzen, dass CNX Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,352 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CNX Resources in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 432,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 419,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 USD im Vergleich zu -0,600 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at