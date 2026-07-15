Erste Schätzungen: CNX Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CNX Resources lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,596 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 76,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,53 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll CNX Resources 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 477,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CNX Resources 541,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,98 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at