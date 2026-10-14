Erste Schätzungen: CNX Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CNX Resources öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 481,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 452,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at