CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8TZ / ISIN: US12653C1080
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CNX Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CNX Resources wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,915 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,340 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 565,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 610,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 3,98 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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