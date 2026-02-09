CO2 Capsol AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A3C90T / ISIN: NO0010923121

09.02.2026

Erste Schätzungen: CO2 Capsol AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Capsol AS Registered wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll CO2 Capsol AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 13,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 63,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CO2 Capsol AS Registered 36,1 Millionen NOK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,185 NOK je Aktie, gegenüber -0,540 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 73,0 Millionen NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 94,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

