Erste Schätzungen: CO2 Capsol AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CO2 Capsol AS Registered gibt voraussichtlich am 05.11.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,157 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CO2 Capsol AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 NOK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll CO2 Capsol AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 68,61 Prozent gesteigert.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,530 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,810 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 104,2 Millionen NOK, gegenüber 34,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at