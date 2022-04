Erste Schätzungen: Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,52 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,50 MXN je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent auf 46,39 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,69 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,00 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 7,48 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 203,46 Milliarden MXN, gegenüber 194,80 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at