Erste Schätzungen: Coca-Cola legt Quartalsergebnis vor

Coca-Cola wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,880 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,860 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,90 Milliarden USD gegenüber 12,56 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,31 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,80 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at