Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertise vor Bilanz 13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bei Coca-Cola stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Coca-Cola wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,932 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Coca-Cola 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,16 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coca-Cola 12,72 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 49,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 48,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten