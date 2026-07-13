Erste Schätzungen: Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,932 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Coca-Cola 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,16 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coca-Cola 12,72 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 49,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 48,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at