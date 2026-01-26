Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Expertise
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coca-Cola wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,562 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent auf 12,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 48,26 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 46,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|61,21
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.