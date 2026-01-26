Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Expertise 26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coca-Cola öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Coca-Cola öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Coca-Cola wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,562 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent auf 12,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 48,26 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 46,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

