Erste Schätzungen: COCA-COLA WEST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

COCA-COLA WEST wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -8,252 JPY. Dies würde einen Gewinn von 77,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem COCA-COLA WEST -36,670 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll COCA-COLA WEST im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,85 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,16 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 143,16 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -296,510 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 911,11 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 893,81 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at