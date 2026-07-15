Erste Schätzungen: COCA-COLA WEST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COCA-COLA WEST wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,64 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte COCA-COLA WEST noch -341,350 JPY je Aktie verloren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 233,89 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 228,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 143,27 JPY, gegenüber -296,510 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 915,03 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 893,81 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at