COCA-COLA WEST Aktie
WKN: 891196 / ISIN: JP3293200006
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: COCA-COLA WEST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
COCA-COLA WEST präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -6,100 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -15,030 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 220,64 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -288,880 JPY, gegenüber 40,76 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 901,66 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 892,68 Milliarden JPY generiert wurden.
