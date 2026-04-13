Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Quartalsausblick 13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Coca-Cola.

Coca-Cola gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,812 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coca-Cola 0,770 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,27 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie, gegenüber 3,04 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 48,96 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 48,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
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