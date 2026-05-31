Coda Octopus Group Aktie
WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069
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31.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coda Octopus Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coda Octopus Group wird voraussichtlich am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,530 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,8 Millionen USD, gegenüber 26,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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