Coda Octopus Group Aktie

Coda Octopus Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Coda Octopus Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coda Octopus Group lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 28,85 Prozent auf 6,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,320 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 25,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

