Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Codere Online Luxembourg lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Codere Online Luxembourg die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Codere Online Luxembourg für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 53,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,025 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 219,0 Millionen EUR, gegenüber 217,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at