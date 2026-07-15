Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Codere Online Luxembourg wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Codere Online Luxembourg -0,060 USD je Aktie verloren.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 57,8 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 58,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,365 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 236,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 237,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at