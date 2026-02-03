Coeur Mining Aktie
WKN DE: A0RNL2 / ISIN: US1921085049
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Coeur Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coeur Mining stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,415 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 418,75 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Coeur Mining nach den Prognosen von 2 Analysten 688,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 125,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 305,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,945 USD im Vergleich zu 0,150 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
