Erste Schätzungen: Coeur Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coeur Mining präsentiert in der voraussichtlich am 22.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,047 USD. Dies würde einen Gewinn von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Coeur Mining -0,050 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 200,2 Millionen USD gegenüber 207,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,69 Prozent.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,300 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 780,2 Millionen USD, gegenüber 832,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at