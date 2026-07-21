Coeur Mining Aktie

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WKN DE: A0RNL2 / ISIN: US1921085049

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Coeur Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coeur Mining lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,279 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Coeur Mining 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 173,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,32 Milliarden USD gegenüber 480,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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