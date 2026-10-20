Coeur Mining Aktie
WKN DE: A0RNL2 / ISIN: US1921085049
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Coeur Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Coeur Mining öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,193 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD – ein Plus von 123,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coeur Mining 553,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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