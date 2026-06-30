Erste Schätzungen: Cogeco Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cogeco Communications lädt voraussichtlich am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,17 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cogeco Communications ein EPS von 1,66 CAD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 730,7 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cogeco Communications für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 701,5 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,39 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,66 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,80 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at