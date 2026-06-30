Cogeco Communications Aktie

Cogeco Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ADTM / ISIN: CA19239C1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cogeco Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cogeco Communications lädt voraussichtlich am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,17 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cogeco Communications ein EPS von 1,66 CAD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 730,7 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cogeco Communications für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 701,5 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,39 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,66 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,80 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cogeco Communications Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Cogeco Communications Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cogeco Communications Inc 39,60 0,00% Cogeco Communications Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX fester -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen