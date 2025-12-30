Cogeco Communications Aktie
WKN DE: A2ADTM / ISIN: CA19239C1068
|
30.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Cogeco Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cogeco Communications wird voraussichtlich am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,05 CAD. Dies würde einer Verringerung von 14,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cogeco Communications 2,39 CAD je Aktie vermeldete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,44 Prozent auf 713,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 738,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,54 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,66 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,83 Milliarden CAD, gegenüber 2,91 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogeco Communications Incmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cogeco Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Ausblick: Cogeco Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.25
|Erste Schätzungen: Cogeco Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cogeco Communications Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cogeco Communications Inc
|40,80
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.