Erste Schätzungen: Cogeco Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cogeco Communications wird voraussichtlich am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,05 CAD. Dies würde einer Verringerung von 14,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cogeco Communications 2,39 CAD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,44 Prozent auf 713,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 738,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,54 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,66 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,83 Milliarden CAD, gegenüber 2,91 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at