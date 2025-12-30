Erste Schätzungen: Cogeco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cogeco wird voraussichtlich am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,59 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,13 CAD erwirtschaftet worden.

Cogeco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 739,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 9,41 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,94 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,92 Milliarden CAD, gegenüber 3,01 Milliarden CAD im Vorjahr.

