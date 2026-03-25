Cogeco Aktie
WKN: 887047 / ISIN: CA19238T1003
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogeco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cogeco lässt sich voraussichtlich am 09.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cogeco die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,90 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,91 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 720,8 Millionen CAD gegenüber 753,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 10,15 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,94 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,91 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 3,01 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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