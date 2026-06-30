Cogeco Aktie
WKN: 887047 / ISIN: CA19238T1003
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogeco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cogeco stellt voraussichtlich am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,65 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cogeco einen Gewinn von 2,16 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 4,25 Prozent auf 726,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 758,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,15 CAD, gegenüber 8,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,89 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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