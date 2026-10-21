Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cogent Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cogent Communications wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,762 USD. Dies würde einen Gewinn von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cogent Communications -0,870 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogent Communications in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 234,7 Millionen USD im Vergleich zu 242,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,126 USD im Vergleich zu -3,800 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 944,6 Millionen USD, gegenüber 975,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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