Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cogent Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cogent Communications lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cogent Communications die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,022 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cogent Communications noch ein Verlust pro Aktie von -1,090 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cogent Communications nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 241,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,533 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,800 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 982,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 975,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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