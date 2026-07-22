Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cogent Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cogent Communications wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,210 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 239,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cogent Communications einen Umsatz von 246,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,574 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,800 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 975,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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