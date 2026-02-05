Erste Schätzungen: Cogent Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cogent Communications präsentiert in der voraussichtlich am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,027 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,910 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 252,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 243,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,148 USD je Aktie, gegenüber -4,280 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 978,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at