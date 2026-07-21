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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Cognex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cognex äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cognex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,424 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Cognex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 292,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,26 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 994,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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